أشرف سنجر لـ إكسترا نيوز: زيارة بيلوسى مكسب للحزب الديمقراطى

جدة - نرمين السيد - علق دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، على زيارة نانسى بيلوسى، لتايوان فى ظل الغضب الصينى من تلك الزيارة، مؤكدًا أن هدف رئيسة مجلس النواب الأمريكى من الزيارة واضه وهو إرضاء النخبة الأمريكية وإثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنكسر أمام التعليمات الصينية فيما يتعلق بتايوان.





وأضاف "سنجر"، خلال تصريحاته مع قناة "سى بى سى إكسترا" : " مع اقتراب التجديد النصفى لمقاعد مجلس النواب الأمريكى، تحاول "نانسى بيلوسى" تحقيق بعض النجاحات بهذه الزيارة للحزب الديمقراطى الذى تنتمى إليه فى مواجهة الحزب الجمهورى بعد الإنكسارات المعنوية من زيارات الرئيس الأمريكى جو بايدن الخارجية وأنها لم ترقى للمستوى المطلوب للتعبير عن قوة الولايات المتحدة الأمريكية. ولفت إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى هبطت بطائرتها فى الصين بعد 25 سنة لأول مرة لمسئول أمريكى رفيع المستوى، لافتًا إلى أنها لها تاريخ طويل ضد الصين فى تأييد قضية التبت.

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