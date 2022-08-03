بايدن: تمديد هدنة اليمن خطوة هامة ولكنها لا تكفى على المدى الطويل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأمم المتحدة موافقة الأطراف فى اليمن على تمديد الهدنة القائمة لمدة شهرين فى خطوة نحو سلام أطول.
وجاء هذا فى بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن هانس جروندبرج، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقال المبعوث الأممى إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين وافقا على تمديد الهدنة لمدة شهرين آخرين.
وأضاف البيان أن طرفى الصراع توافقا أيضا على محاولة التوصل لاتفاق يقضى بمزيد من التمديد للهدنة.
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