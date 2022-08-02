نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات منصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكترونية في المقال التالي
منصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما تقدمه من مساعدات, وزارة العمل و التنمية الاجتماعية هي ما تسمى الآن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهى الوزارة التي تقوم بكل العمل الذي يخص العمل والعمال وتطوير كافة المنشآت الحكومية والخاصة, حيث تم تأسيس هذه الوزارة بعد دمج كلا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة الخدمة المدنية عام 2019 ميلاديا ويقع مقرها في الرياض, حيث تقوم بتقديم الدعم والحماية والتطوير للمجتمع لذلك هي المسؤولة عن شؤون العمل والقضايا والسياسات وفيما يلي سوف نتعرف إلى كافة التفاصيل الخاصة بالوزارة، وسوف نوفر لكم رابط منصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هناك بعض الأهداف والمهام التي تسعى إليها الوزارة ومن اهم هذه الأهداف:
- دراسة مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل التي تواجه العمال والعمل على إيحاد الحل المناسب لهذه المشاكل.
- وضع الاستراتيجيات الخاصة بتفتيش العمل.
- رسم الخطط العامة للشؤون العمالية في السعودية.
- تجهيز وتنفيذ البحوث الإحصائية العمالية ونشر النتائج الخاصة بها.
- وضع نظام مراقبه على تطبيق نظام العمل.
- توجيه الإرشادات إلى أصحاب العمل.
- مراقبه جميع البرامج والمشاريع التي تتعلق بشؤون العمل.
- تشييد قاعدة بيانات لكل ما يخص سوق العمل حيث تحتوى قاعدة البيانات على بيانات العمال في القطاع الخاص سواء سعودي الجنسية أو أجنبي.
- تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بتوظيف السعوديين.
ماهي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل؟
تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية, ومن اهم هذه الخدمات:
- يقوم العميل بإنشاء حساب أولا في البوابة الإلكترونية بوزارة العمل.
- يمكن أضافه أو إلغاء تفويض.
- تتيح للمواطن فتح ملف منشأة.
- تقديم خدمة تغيير نشاط منشأة.
- تقديم طلب توسيع أو تأسيس منشأة.
- الاستعلام عن نطاق مؤسسة.
- أمكانية استرجاع كلمة المرور.
- تقديم طلب الحصول على تأشيرة ويمكن إلغاءها أيضا إذا أراد العميل.
- الحصول على تأشيرات الاستقدام التعويضية.
- الاستعلام عن رخصة عمل.
- خدمة حماية الأجور.
- توفير خدمة تغيير مهنة.
- تتيح عملية الاستعلام الإلكتروني.
- يمكن للمواطن من خلالها الاستعلام عن بلاغ تغييب عن العمل أو استعلام عن بلاغ هروب.
- تقديم طلب صرف مؤقت مشروط للعقود الحكومية.
- خدمة الاستعلام عن كفيل وغيرها من الخِدْمَات الأخرى.
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