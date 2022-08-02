رابط اعتراض حساب المواطن ca.gov.sa كم مدة الرد على الاعتراض

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عمر شويل - جدة رابط اعتراض حساب المواطن هو الموقع الإلكتروني الذي يستقبل بواسطته القائمين على البرنامَج طلبات اعتراض المستفيدين على الدفعات المالية، وكذلك نتائج عدم الأهلية؛ حيث أجاز برنامَج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم تقديم اعتراض على المبالغ المتناقصة من الدعم، في خلال تاريخ السماح الذي لا يتجاوز ثلاث أشهر، وذلك في سبيل الوصول للمستحقين فقط، وعادةً ما يعلن موعد تقديم الطلبات بعد إيداع الدفعة المستحقة، وفيما يلي سنتعرف إلى طريقة تقديم طلب اعتراض، وما هي مدة الرد على الطلب.

رابط اعتراض حساب المواطن

يستقبل البرنامَج الطلبات عبر رابط اعتراض حساب المواطن www.ca.gov.sa، وهو البوابة الإلكترونية التي أطلقها البرنامَج لخدمة المستفيدين من الدعم، وتفعيل التواصل مع القائمين على شؤون البرنامَج، فهي تضم العديد من الخِدْمَات، أبرزها التسجيل في حساب المواطن، وتحديث البيانات التي تعد من أهم الخِدْمَات التي تضمن للمستفيد استمرار صرف الدفعات، بالإضافة إلى إضافة التابعين إلى غيره من الخِدْمَات الإلكترونية، ولم يقتصر الاعتراض على البوابة الإلكترونية فقط، بل تم تخصيص رقم اعتراض حساب المواطن ليستقبل مركز الاتصال الشكاوى والمقترحات والاعتراض.

تقديم اعتراض حساب المواطن

في حالة تناقص الدفعات المالية أو ظهور الحالة غير مؤهل، ينتقل المستفيد إلى رابط اعتراض حساب المواطن، ثم يقدم طلب كما يلي:

ينتقل المستفيد إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني. يختار الدخول من واجهة الموقع. يسجل الاسم وكلمة المرور، ثم يكتب رمز الصورة. يضغط على تسجيل دخول حساب المواطن. يختار أيقونة الدفعات المالية، ثم يضغط على تقديم اعتراض. يحدد نوع الاعتراض، ثم في النهاية يضغط على زر إرسال.

كم مدة الرد على اعتراض حساب المواطن

بعد تقديم طلب اعتراض حساب المواطن، يبدأ المختصين بمراجعة الطلب، والتحقق من أهلية المستفيد، وأكد البرنامَج أنه مسموح تقديم الاعتراض في خلال ثلاث أشهر، من تاريخ التبليغ بقرار عدم الأهلية، كما أشار إلى أنه في حالة قَبُول طلب الاعتراض يحصل المستفيد على دفعات حساب المواطن بأثر رُجْعِيّ من تاريخ التوقف، ولكن اشترط حد أقصى خمس دفعات فقط.

في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم #حساب_المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.

في نفس السياق أتاح البرنامج للمستفيد متابعة طلب اعتراض حساب المواطن عبر رابط البوابة الإلكترونية؛ حيث يسجل المستخدم دخول حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني، ثم يدخل إلى الحساب الخاص به، ثم من تبويب الدفعات المالية يضغط على الاعتراضات المالية السابقة، في هذه الحالة تظهر كافة التفاصيل، من حيث الرقم والتاريخ، نوع وحالة الاعتراض، وفي حالة الرفض تظهر الأسباب واضحة.

رقم اعتراض حساب المواطن

تم تخصيص رقم اعتراض حساب المواطن 19912، وهو الرَّقَم الموحد للبرنامج الذي يستقبل القائمين عليه الطلبات يوميًا من الأحد حتى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بواسطة التواصل المباشر بخدمة العملاء يستطيع المستخدم تقديم اعتراض على الدفعات المالية، وكذلك في حالة تغيير الحالة إلى مؤهل، وهنا يرشد المختصون المستفيد بالإجراء الصحيح، كما يسمح النظام بتقديم الاستفسارات، وعرض المقترحات التي من شأنها تحسين تجرِبة المستخدم، ولهذا تم تخصيص قنوات اتصال أخرى للتواصل وخدمة المستفيدين، وهم البوابة الإلكترونية، خدمة المستفيدين، خدمة صوتك مسموع.

تحديث حساب المواطن

أكد برنامَج حساب المواطن أنه في حالة عدم الأهلية، يجب تحديث بيانات حساب المواطن التي تسببت في توقف الحساب، كأول إجراء يتخذه المستفيد، ثم يرفق المستندات والوثائق المحددة، وذلك في خلال مدّة السماح المحددة التي تصل إلى ثلاث أشهر، ويكون التحديث عن طريق الخطوات الآتية:

الانتقال إلى بوابة حساب المواطن. الضغط على خِيار الدخول. العمل على استكمال خطوات الدخول إلى الحساب الشخصي. النقر على استكمال الطلب. العمل على تعديل البيانات التي تغيرت وتسببت في ظهور الحالة غير مؤهل. النقر على خِيار حفظ التعديلات.

يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابطhttps://t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 — حساب المواطن (@citizenaccount) يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابطhttps://t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 2, 2022

الإجراء المتخذ عند ظهور الحالة غير مؤهل؟

أعلن برنامَج حساب المواطن اليوم عن نتائج الأهلية للمتقدمين الجدد، الذين تمكنوا من التسجيل في حساب المواطن، بعد الإعلان عن إعادة فتح التسجيل بأمر ملكي، وقد ظهرت حالة الأهلية لدى البعض غير مؤهل، لذلك أكد على أنه في حالة عدم الأهلية يمكنكم تقديم اعتراض حساب المواطن عبر رابط البوابة الإلكترونية، كما في الخطوات السابقة، ولكن مع مراعاة توفير المتطلبات التي تسببت في الحالة غير مؤهل، كذلك تقديم الاعتراض قبل انتهاء مدة السماح، التي تصل إلى ثلاث أشهر، ولكن فيما دون ذلك لن يقبل طلب الاعتراض.

في النهاية يقدم المستفيد اعتراض حساب المواطن عبر رابط البوابة الإلكترونية.