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عمر شويل - جدة شروط شغل الوظائف التعليمية 1444 .. منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية البيان الذي ينص على حاجتها لعدد من الشاغلين للوظائف التعليمية والتساؤلات تزيد من قبل المواطنين السعوديين حول الشروط الخاصة بتلك الوظائف وأماكنها وهل جميعها تعليمية أم أن هناك وظائف إدارية وطريقة التقديم فيها والاختبار يكون بأي طريقة وآلية اختيار واستبعاد المتقدمين والمئات من الأسئلة بشأن تلك الوظائف والضوابط التي تخص الوظائف التعليمية وشغلها هي محل بحث للكثير أيضًا وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد ولذا نوضح كل التفاصيل ونجيب على كافة التساؤلات السابقة في المقال التالي فاقرأه بعناية.

شروط شغل الوظائف التعليمية 1444

والضوابط التي تخص الوظائف التعليمية وشغلها هي محل بحث للكثير أيضًا وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد .

ولذا نوضح كل التفاصيل ونجيب على كافة التساؤلات السابقة في المقال التالي فاقرأه بعناية.

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية عن فتح باب التقديم في الوظائف التعليمية بمدارس المملكة .

وذلك بنظام التعاقد الرسمي لما يقارب 11547 معلم ومعلمة.

كوظائف تعليمية خاضعة للوائح التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية ونصوص الموارد البشرية.

حيث سيتم التقديم إلكترونيًا على تلك الوظائف لشغل وظيفة معلم ممارس بالعام الدراسي الجديد .

من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالوزارة وأيضًا استغلالًا للكوادر الشبابية والعلمية في القطاع الخاص بالتعليم .

وكذلك لتحسين المنافسة بين المدارس ورفعة شأن المعلمين وسد احتياجات الفصول بكل المعلمين لكافة الكوادر الدراسية .

وتلبية لاحتياجات ومسارات الثانوية العامة التخصصية بالعام الدراسي الجديد .

على أن يبدأ التقديم اعتباراً من تاريخ 2 محرم للعام الهجري الجديد 1444 في تلك التخصصات.

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية

مدرس ممارس في كلًا من الرياضيات واللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية والفيزياء والكيمياء والأحياء وإدارة الأعمال.