نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة من التعليم العالي “تنسيق الثانوية العامة 2022” في المقال التالي

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة ب72 ساعة على التوالي سوف تقوم وزارة التربية والتعليم عن بداية أولى مراحل تنسيق الثانوية العامة، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من الثانوية العامة، وتتم العملية على ثلاث مراحل لاستقبال الطلبات الخاصة بالناجحين، وسوف نوفر لكم من خلال موقعنا مجموعة من المعاهد الخاصة التي تعتمدها وزارة التعليم العالي بالإضافة إلى توفير المصروفات الخاصة بها محدث باستمرار من أجل التعرف عليها. تنسيق كلية الشرطة 2023/2022 ” خطوات التقديم الإلكتروني في كلية الشرطة 2022″ مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة 2022 مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة تبلغ 3399 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر تبلغ 3874 جنيا.

مصروفات المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة تبلغ 3259 جنيها.

مصروفات معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي تبلغ 13060 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية تبلغ 3399 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة تبلغ 3742 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الشرقية تبلغ 3768 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا تبلغ 3399 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية كفر الشيخ تبلغ3581 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان تبلغ 3399

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور تبلغ 3212

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد تبلغ 3399

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج تبلغ 3399

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها 3399 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للتعاون والإرشاد السياحي تلبغ 2475 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط تبلغ 4215 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبرتبلغ 11862 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس تبلغ 10946 جنيها.

مصروفات معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر تبلغ 16235 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق تبلغ 20064

مصاريف معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا تبلغ 14194

مصاريف معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه تبلغ 20064 جنيها.

مصاريف الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي تبلغ 18923 جنيها. هُنا .. رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 والتعرف على موعد تقديم التظلمات مصاريف المعاهد الخاصة في معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة في الجيزة تبلغ 21296 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو تبلغ 12514 جنيها.

مصاريف المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس تبلغ 26647 جنيها.

مصاريف معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة تبلغ 15936 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، مصاريف المعهد تبلغ 13350 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس تبلغ 11182 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة تبلغ 14797 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ تبلغ 10684 جنيها.

مصاريف معهد الصفوة العالي للهندسة تبلغ 11701 جنيه.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة تبلغ 10571 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة تبلغ 15683 جنيها.

مصاريف معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة تبلغ 15611 جنيها.

مصاريف معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة تبلغ14833 جنيها.

مصاريف معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا ب6 أكتوبر تبلغ 13362 جنيها

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 طريق بلبيس بالعبور) تبلغ 12701 جنيه.

مصاريف معهد الوادي العالي للهندسة بالقليوبية (ك26 ) طريق مصر إسماعيلية تبلغ 11730 جنيها

مصاريف معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام تبلغ 13802 جنيه.

مصاريف معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت تبلغ 12767 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة ببلبيس تبلغ 13860 جنيها.

مصاريف معهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا بالمقطم تبلغ 17401 جنيه.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا تبلغ 11891 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط بالإسكندرية تبلغ 16670 جنيها.

مصاريف معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس تبلغ 15936 جنيها.

مصاريف المعهد الكندي العالي للهندسة ب6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 18847 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج تبلغ 15936 جنيها.

مصروفات معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة تبلغ 16599 جنيها.

مصروفات معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا تبلغ 16599 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق تبلغ 15936 جنيها.

مصروفات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود تبلغ 13008 جنيه.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى تبلغ 14079 جنيها.

مصاريف الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام التابعة لوزارة الانتاج الحربى تبلغ 31777 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب تبلغ 18620 جنيها.

مصاريف معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم تبلغ 18741 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للأعلام وفنون الاتصال بـ 6 أكتوبر تبلغ 7958 جنيها.

مصاريف المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس تبلغ 23307 جنيهات

مصاريف المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق تبلغ 21039 جنيها.

مصاريف معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم تبلغ 22373 جنيها.

مصاريف معهد الإسكندرية العالي للإعلام – بسموحة تبلغ 15683 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للغات بمساكن الشيراتون – مصر الجديدة تبلغ 7075 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للغات بـ 6 أكتوبر تبلغ 7634 جنيها.

مصاريف معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت تبلغ 6023 جنيها.

مصاريف المعهد العالي للغات بالمنصورة تبلغ 5802 جنيه.

مصاريف معهد المنيا العالي للغات تبلغ 6635 جنيها.

مصاريف المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة تبلغ 7811 جنيها.

مصاريف معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق براس سدر تبلغ 4211 جنيها. عمر شويل - جدة مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة من التعليم العالي "تنسيق الثانوية العامة 2022" - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة من التعليم العالي “تنسيق الثانوية العامة 2022” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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