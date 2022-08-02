نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1444 .. يريد أن يعرف الكثير من خريجي الجامعات والذين كانوا خارج المملكة عن الرخصة المهنية الخاصة بالوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية وإجراءات الحصول عليها وشروط التقديم لاختباراتها المحددة من قبل هيئة التقويم والتعليم والتدريب في المملكة وطرق التقديم عليها فإذا كنت ترغب في ممارسة مهنة التدريس داخل أراضي المملكة العربية السعودية فكل ما عليك فعله هو استخراج الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية فتهدف إلى تحديد درجة كفاءة الفرد في أداء المهمة الوظيفية من حيث الشرح والقيم التربوية وكذلك لا يمكن الحصول عليها إلا باختبارات رسمية فتحدد الدرجة الخاصة بالاختبارات وعلى أساسها تمنح تلك الرخصة من قبل الهيئة الخاصة بالتقويم والتدريب والتعليم .

الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1444

طريقة التقديم والتسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين أو لشاغلي الوظائف التعليمية

وإذا أردت أن تقوم بتقديم طلب حجز اختبار من أجل استخراج الرخصة المهنية الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية كل ما عليك فعله هو

الدخول إلى موقع الهيئة العامة للقياس والتدريب والتعليم من أي هاتف جوال

والضغط على منصة النفاذ الوطني وبعدها تسجيل الدخول بالبيانات الخاصة

وتحقيق وتأكيد الدخول واختيار واجهة المستخدم

وبعدها تختار زر التسجيل بجانب الاختبار الذي تريد خوضه والتقديم عليه

واضغط على التالي واختيار التخصص وبعدها موعد وتاريخ الاختبار والمكان أيضًا

وتوافق على الأحاكم والشروط وتسدد الرسوم لاستكمال العملية.

أهداف اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444

وبالنسبة للهدف الخاص باختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية .

هو تحسين مستوى وجودة أداء المعلم والمعلمة وتمكينهم من الحصول على رخصة معتمدة من الحكومة من أجل ممارسة مهنة التعليم .

وذلك وفق الكفاءة والتدريب ومهارات القياس التي لديهم وهذا يرفع من قدرة المعلم ومهارته بهذه الاختبارات.

وأيضًا تقييد مهنة التعليم في المملكة على الذين يكون لديهم كفاءة عالية فقط.

وللاستعلام عن موعد الاختبار الخاص بالرخصة المهنية وكذلك المكان الخاص.

بالاختبارات تقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة واختيار المنتجات والخدمات والرخصة المهنية وبعدها جدول الامتحان والتحقق من معرفة مواعيد الاختبارات بالتاريخ