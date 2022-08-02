وزير الخارجية الصينى: السياسيون الأمريكيون «يلعبون بالنار»

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع صحيفة الشعب الصينية عن وانغ يى إن تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها لن يؤدى إلا إلى فقدان مصداقيتها، مشيرا إلى أن فضح أفعال الولايات المتحدة الأمريكية التنمرية سيظهر أنها أكبر تهديد للسلام العالمى اليوم.

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