خالد عكاشة لـ مساء dmc: غموض لدى واشنطن بشأن زيارة بيلوسى لتايوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وصول بيلوسى إلى تايوان على متن طائرة عسكرية، والتحركات العسكرية الأمريكية لحماية الشخصية الأمريكية، تؤكد أن هناك شيء غامض، على الأقل عند الجانب الأمريكى، والصين فى موقف حرج ودقيق للغاية.





وأوضح عكاشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامى رامى رضوان "تابعنا شكل من أشكال توزيع الأدوار داخل الإدارة الأمريكية، والبيت الأبيض من أيام تحفظ على هذه الزيارة والدفاع الأمريكية قالت إن هذه الزيارة فى توقيت غير مناسب، وهذا يفتح تساؤلا هل هذا نوع من أنواع توزيع الأدوار، أم أن نانسى بيلوسى تتحرك من واقع خططها الذاتية أو مؤسستها التشريعية".

ولفت إلى أن الصين أعلنت فور مغادرة بيلوسى أمريكا عن مناورة حربية من الأربع جهات لجزيرة تايوان، موضحا "نحن هنا أمام غلق صينى كامل أمام تايوان بمجرد مغادرة نانسى بيلوسى".

وأضاف "التصعيد العسكرى الصينى كان حاضرا منذ اللحظة الأولى، موضحا أنه قبل ساعات من بزوغ فجر الأربعاء بتوقيت الصين، وصلت بيلوسى لتايوان فى منتصف الليل مما جعل التصريحات الصينية المقابلة لهذه الزيارة تخرج موجزة تصف هذا الأمر بأنه تهديد للأمن القومى الصينى".

وتابع عكاشة "حاول أمريكا تفريغ البخار المكتوم داخل الصين، بتعهدها بأن هذه الزيارة لا تناقض اعترافها بالصين الواحدة، وأنها زيارة دبلوماسية فقط لا تحمل أى عدول عن هذه القناعة".

وأشار مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن "هناك إشارات إلى أن الصين لن تتخذ إجراء على الأرض أثناء وجود بيلوسى على الأراضى فى تايوان، وتأكيد من جانب الصين أن هذه الزيارة لا تخرق مبدأ الصين الواحدة وأن أمريكا ما زالت تعترف رسميا بصين واحدة".