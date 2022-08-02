سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة أفضل سيارة عائلية بالسعودية

سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية، أن شركة تويوتا تقدم أفضل أنواع السيارات، فإن من أفضل موديل تقدمه شركة تويوتا لهذا العام هو تويوتا فورتشنر، حيث أن سيارة تويوتا فورتشنر الجبارة لها العديد من الاستخدامات، فيعد هذا الموديل من أفضل السيارات العائلية، كما أن تلك السيارة تعتبر أيضا سيارة رياضية، فهناك العديد من الفئات في هذه السيارة المميزة، فيمكن لأي متابع مهتم بالحصول علي أفضل سيارة في المملكة علية متابعة موقعنا الإلكتروني ثقفني، فسوف نعرض خلال هذا المقال علي الموقع جميع مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة في المملكة موضحة بالصور.

مزايا سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة

فهناك العديد من المزايا التي يتمتع بها سيارات تويوتا فورتشنر وهي تكون المزايا كالتالي:

الخارجية: تم تصميمها بتصميم جديد للواجهه الأمامية، حيث أنها بها صدام معدني لون فضي وشبك بالون الأسود، بالإضافة إلي كشافات أمامية وخلفية LED وكشافات ضباب في الأمام وضوء للتوقف، يوجد بها جنوط مصنوعة من الألومنيوم مقاسها 18 بوصة كما أن هناك بعض الفئات تصنع من مزيج بين الألومنيوم والكروم المعدني.

الداخلية: بها نظام ابل كاربلاي، تتمتع السيار بتوافر عدادات أوبتيترون الرياضية كما أن لونها أزرق، فتلك العدادات تعطي معلومات هامة عن السيارة أثناء القيادة، متسعة من الداخل تتسع ل 7 من الأفراد كما بها العديد من التجهيزات الذكية، بها نظام تبريد للتكيف قوي حيث بها تبريد خلفي، عجلة القيادة فيها تبديل للسرعات هي مكسوة بالجلد وبعض الفئات فيها أزارا تحكم أخري.

الأداء: تحتوي علي محرك قوي وناقل حركة بذراع رياضي، متوفر بها دفع رباعي دائم للحصول علي سبات واستقرار افضل علي الطريق، كما متاح زر للتحكم في الوضعيات بالقيادة.

الأمان تعمل بنظام التحكم بالتوازن حيث يكون التحكم تلقائي بين قوة المحرك والفرامل، تتوفر فرامل تكون مانعة للانغلاق، وتمتحك السيارة السيطرة علي الانزلاق ويوجد فيها قفل دفرنس خلفي، بها وسادات هوائية حماية للسائق والمرافق بالمقعد الأمامي.

الحصول علي هذه السيارة من التوكيل

أن توكيل عبد اللطيف جميل للسيارات في السعودية يعلن عن توفير سيارة فورتشنر موديل السنة، فإن هذا الموديل من سيارات تويوتا متوفر لدية باللون الأسود والرمادي واللون الفضي واللون الأبيض، متاح من تلك السيارة العديد من الفئات لذلك بداية سعر السيارة يكون 119.025 ألف ريال سعودي وتصل إلي 171.925 ألف ريال سعودي، متاح الشراء والتقسيط.