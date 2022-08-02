ارتفاع أسعار الغاز للمستهلكين فى ألمانيا بنسبة 133%

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "راين إنرجى" الألمانية للطاقة، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا شهدت زيادة بنسبة 450% فى تكاليف شراء الغاز الطبيعى على أساس سنوى مما قد يؤدى إلى ارتفاع بنسبة 133% فى أسعار الغاز اعتبارا من أوائل أكتوبر.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قالت الشركة فى بيان صحفى: "اعتبارا من الأول من أكتوبر، سترفع راين إنرجى أسعار الغاز الطبيعى بشكل كبير، والسبب فى ذلك هو زيادة بنسبة 450% تقريبا فى تكاليف الشراء خلال الفترة من 2021/22 إلى 2022/23".

وقال البيان الصحفى إنه من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 133%، حيث يبلغ سعر كيلوواط/ ساعة من الغاز الطبيعى 18.30 سنت بدلا من السعر السابق البالغ 7.87 سنت. بالنسبة للأسرة المتوسطة، سترتفع تكاليف الطاقة السنوية من 960 يورو إلى 2002 يورو (980 إلى 2045 دولارا).

وأضاف: "ستؤثر زيادة الأسعار أيضا على إمدادات الحرارة. فبينما كان متوسط ​​التكلفة السنوية للتدفئة المركزية فى عام 2021 نحو 407 يوروهات لشقة متوسطة فى كولونيا، فإنها ستقفز الآن إلى قرابة 705 يورو سنويا فى عام 2022، وهذا يعادل زيادة قدرها نحو 73%".

توجد حاليا ثلاث محطات طاقة نووية عاملة فى ألمانيا، ومن المقرر إغلاقها فى 31 ديسمبر، وكثفت برلين النقاش حول إمكانية تمديد استخدام المحطات النووية على خلفية أزمة الغاز المستمرة.