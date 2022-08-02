عاجل.. البيت الأبيض: زيارة بيلوسى لتايوان تدعم موقفنا بشأن الصين الواحدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض "أكدنا مرارا عدم دعمنا لاستقلال تايوان.. وزيارة بيلوسى إلى تايوان متناغمة مع موقفنا بشأن الصين الواحدة".

وهبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، فى مطار تايبيه بجزيرة تايوان، وذلك على الرغم من تحذيرات الصين، التى تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وأن هذه الزيارة تقوض وحدتها.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية، بأن الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام فى العالم.

وأكدت الخارجية الصينية أن الصين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية فى تايوان، معربة إدانتها للسياسة الأمريكية المتعمدة لمبدأ الصين واحدة.