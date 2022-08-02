عاجل.. الصين تستدعى السفير الأمريكى لتسليمه احتجاجا على زيارة بيلوسى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين لا تعتزم أن تكون أول من يستخدم الأسلحة النووية.

وهبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، فى مطار تايبيه بجزيرة تايوان، وذلك على الرغم من تحذيرات الصين، التى تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وأن هذه الزيارة تقوض وحدتها.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تركيز المناقشات مع القيادة التايوانية على إعادة تأكيد دعم واشنطن لتايوان وتعزيز المصالح المشتركة.

وأكدت بيلوسى، أن زيارة تايوان لا تتناقض مع سياسة الولايات المتحدة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية، بأن الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام فى العالم.

وأكدت الخارجية الصينية أن الصين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية فى تايوان، معربة إدانتها للسياسة الأمريكية المتعمدة لمبدأ الصين واحدة.