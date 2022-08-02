سفن حربية وحاملات طائرات أمريكية تبحر بالقرب من تايوان

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن سفنا حربية أمريكية عدة كانت تبحر فى المياه بالقرب من تايوان (الصين) اليوم الثلاثاء، وسط غضب صينى من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى المثيرة للجدل للجزيرة التى تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها.





وفى الوقت الذى أعلنت فيه الصين أنها ستجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية فى مضيق تايوان ردا على زيارة بيلوسى، قال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات التى تعمل بالطاقة النووية رونالد ريغان كانت تعمل فى بحر الفلبين، جنوب تايوان.

وقال مسؤول بالبحرية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن رونالد ريغان كان برفقة المدمرة "يو إس إس هيغينز"، وهى جزء من مجموعتها الضاربة. وأضاف أن حاملة الطائرات ومجموعتها "تقومان بعملية روتينية فى غرب المحيط الهادى".

بالإضافة إلى ذلك، كانت السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس طرابلس" تعمل فى شرق تايوان، حسبما قال مسؤول البحرية الأمريكية، مؤكدا تقارير من المعهد البحرى الأمريكى، وهو جمعية مهنية ذات علاقات وثيقة بالبحرية.

ونشرت البحرية الأمريكية صورا للحاملة رونالد ريجان وهى تجرى مناورات مع سفينة الشحن "يو إس إس كارل براشير" يوم الأحد. "رونالد ريجان" و"طرابلس" كلاهما تحملان أحدث جيل من الطائرات المقاتلة "إف 35".