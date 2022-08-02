نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” الإستعلام عن نتائج القبول الموحد بالجامعات في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن من قبل الجامعات بالمملكة السعودية عن نتائج القبول الموحد بالمملكة السعودية عن أحد أهم الموضوعات التي يبحثون عنها الراغبين بالالتحاق بإحدى الجامعات الحكومية، والتقنية بالمملكة السعودية، وهي إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بالجامعات في السعودية، وذلك لأن العديد من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة يسعون للالتحاق بإحدى كليات الجامعات الحكومية، والتقنية، كما أن آخر موعد لتأكيد القبول الموحد للفرز الأكبر الذي يتم بعده الغاء قبول من لم يقم بإجراء تأكيد القبول من قبل الطلاب، وذلك يوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية، لهذا الأمر سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بالجامعات في السعودية

تم الإعلان من قبل اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي بالمملكة السعودية عن نتائج فرز أول للقبول الموحد بالكليات الحكومية، والتقنية، وذلك يوم الاثنين الموافق 1 من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية، وأن هذا التوقيت يؤكد على القبول، وهو يوم الخميس الموافق 4 من شهر اغسطس لعام 2022 وان لم يقوم الطالب بالتاكيد فيتم إلغاء الطلب، وذلك قبل الساعة 12:00 ظهرًا كما تم الإعلان من قبل لجنة فرز الطلبات أن موعد إعلان الفرز الأخير على نتائج القبول الموحد هو يوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس لعام 2022، كما وجب أيضًا التاكيد الإلكتروني على القبول قبل الساعه 12:00 ظهرًا، والا يعتبر طلب القبول مرفوض.

طريقة الاستعلام عن نتائج الالتحاق بالجامعات الحكومية والتقنية بالسعودية

صرحت وزارة التعليم العالي عن إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الالتحاق بالجامعات الحكومية والتقنية بالمملكة السعودية الإلكترونية، وإمكانية التأكيد على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي “ القبول الموحد ” بوزارة التعليم العالي بالمملكة السعودية.

ثم بعدها القيام بالضغط على تقديم سابق.

ثم الاطلاع على نتيجة القبول.

في حال القبول يقوم الطالب بالتأكيد على النتيجة.

كما صرحت وزارة التعليم العالي أن بداية الدراسة بالعام الجامعي ستكون يوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية متمنين لجميع الطلاب، والطالبات بالمرحلة الجامعية دوام التوفيق، والنجاح في خلال هذا العام الدراسي الجديد.

مؤخرا اعلنت اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي بالمملكة السعودية عن نتائج فرز أول للقبول الموحد بالكليات الحكومية، والتقنية، وذلك يوم الاثنين الموافق 1 من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية، وأن هذا التوقيت يؤكد على القبول، وهو يوم الخميس الموافق 4 من شهر اغسطس لعام 2022 وان لم يقوم الطالب بالتاكيد فيتم إلغاء الطلب، تابعونا عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم كل جديد حول هذا الموضوع