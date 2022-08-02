نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب 2022 وشروط التسجيل للعزاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن صدرت مؤخرا أوامر الملكية باستكمال التسجيل في برنامج حساب المواطن عادت التساؤلات من جديد حول الطريقة الصحيحة للتسجيل في حساب المواطن وخاصة لبعض الفئات بشكل خاص ومنها المطلقات والارامل وكذلك العزاب حيث أن حساب المواطن أحد البرامج الخاصة والمهمة لمساندة فئات المجتمع الاكثر احتياجا ومنها العزاب العاطلين عن العمل.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

العزاب في الأسر المحتاجة ومحدودي الدخل من الفئات التي يشملها الدعم الصادر من حساب المواطن، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، كما يشمل حساب المواطن دعم هذه الطبقات ولكن ذلك يتم وفق بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن العازب من الاستفادة من تلك الخدمات، وأهم خطوة في خطوات الحصول على الدعم هو التسجيل في البرنامج وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن وذلك من هنا.

القيام بعمل تسجيل جديد لحساب جديد.

إضافة البيانات المطلوبة بصورة دقيقة وصحيحة.

البيانات المطلوبة هي رقم الهوية ، مكان العمل، الدخل، رقم الهاتف.

بعد استيفاء الخطوات السابقة يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

أدخل رقم الهاتف الخاص بك ويجب ان يكون هاتف ساري الاستخدام ومفعل ليتم التواصل به معك.

إذا تمت الخطوات السابقة بنجاح سوف يتم تلقي رسالة من خلال الجوال التابع للمستخدم.

يتم الآن تأكيد العملية عن طريق إضافة الأرقام المرسلة عبر الهاتف للتأكد من هوية المستخدم بنجاح.

بعد ذلك يتم إضافة كلمة المرور.

قم بعمل موافقة على جميع الشروط والأحكام.

إرسال البيانات المطلوبة.

أخيرا قم بالضغط على أيقونة تسجيل وبهذا تكون قد أنتهيت خطوات التسجيل بالكامل بنجاح.

أهداف برنامج حساب المواطن

تعلن الحكومة أهدافها من تفعيل حساب المواطن وهب كالتالي:

مساعدة القطاعات المجتمعية الأشد احتياجاً.

الدعم الحكومي المقدم إلى المواطنين.

القضاء على الفقر والبطالة والتسول.

ترشيد استهلاك كلاً من الطاقة والماء.

شروط حساب المواطن للعزاب

وضع حساب المواطن شروط للتسجيل في البرنامج وجاءت الشروط كالتالي

يشترط أن يكون الفرد المتقدم أعزب.

لا يخطى راتبه 2000 ريال سعودي.

لا يعمل في القطاع الحكومي.

يشترط ألا يقل عمر العازب عن 18 عام.

يجب أن يكون سعودياً.

مقيم دائم داخل المملكة .

عدم امتلاك أملاك أو أصول.

يشمل الدعم الصادر من حساب المواطن العزاب في الأسر المحتاجة ومحدودي الدخل من الفئات ، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، كما يشمل حساب المواطن دعم هذه الطبقات ولكن ذلك يتم وفق بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن العازب من الاستفادة من تلك الخدمات، وبسبب كثرة عمليات البحث عن هذا الموضوع قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني كافة الشروط المطلوبة للتقديم في الفقات السابقة.