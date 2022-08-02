نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلم عن” موعد اعلان اسماء اوائل الثانويه العامه 2022 للشعبتين العلمية والادبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال أولياء الأمور والطلاب يترقبون أعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد المحدد لاذاعة أسماء أوائل الثانوية العامة للعام 2022 وذلك لشعبتي علمي علوم ورياضة وكذلك لقسم الأدبي وذلك رسميًا وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية وكما يترقبون الاعلان عن الموعد المحدد لاعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي رسميًا.

أوائل الثانوية العامة لعام 2022

لا تزال هناك حالة من الترقب في انتظار اذاعة نتيجة الصف الثالث الثانوي في مصر، وهناك من يتوقعون ويتمنون أن تتصدر أسماء ابنائهم وأقاربهم تلك القائمة ليكونوا من أوائل الثانوية العامة 2022، ووفقا للتصريحات التي أطلقها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه وفقا لما يظهر من عمليات التصحيح فإنه لن يحصد أي طالب هذا العام على النسبة الكاملة أو نسبة 100%. وبحسب مصادر داخل الوزارة فإن موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2022 أدبي وعلمي من المترقب أن يتم في منتصف شهر أغسطس الجاري.

موعد اعلان اسماء اوائل الثانويه العامه 2022

وأقد أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم عبر تصريحات أدلت بها للعديد من الصحف أن الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2022 سوف يتم من خلال الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأكد الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها بالفعل ووجودها على مكتب الوزير لا أساس له من الصحة. ولن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات وأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ونصحت الوزارة المواطنين بعدم تكرار الأخبار التي لا صحة ولا مرجع موثوق منها حتى لا يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور دون جدوى.

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٢

ومن جهة أخرى فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الأوائل يوم غدٍ الخميس أو السبت المقبل بحد أقصي. وسيتم ذلك عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ من وزير التربية والتعليم الدكتور وذلك عقب مؤتمر صحفي عن الثانوية العامة ٢٠٢٢ بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفقا للتصريحات التي أطلقها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه وفقا لما يظهر من عمليات التصحيح فإنه لن يحصد أي طالب هذا العام على النسبة الكاملة أو نسبة 100%. وبحسب مصادر داخل الوزارة فإن موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2022 أدبي وعلمي من المترقب أن يتم في خلال ايام قليلة مع نهاية الاسبوع الحالي ونتمني لجميع طلبة الثانوية العامة التوفيق والنجاح.