موعد اختبار القدرات العامة الورقي وخطوات الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرات

موعد اختبار القدرات العامة الورقي هو ما قد أشارت إليه هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية بعد أن ورد إليها استفسار من أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي علي تويتر ، حيث أجابت الهيئة إلي أن فتح باب التسجيل في الاختبار الورقي سوف يبدأ يوم يوم الاثنين القادم الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري 2022 ميلادية للطلاب، أما بالنسبة للطالبات فيتم فتح باب التسجيل يوم الأربعاء الذي يليه والموافق 10 من نفس الشهر، كما أوضحت هيئة تقويم التعليم غلي أن التسجيل المبكر يتم الانتهاء منه يوم السبت الموافق 29 كن شهر أكتوبر القدم 2022 ميلادية، موضحة إلي أن فترة الاختبار 16 ديسمبر حتى 24 من نفس الشهر.

Tweets by EtecCare

موعد اختبار القدرات العامة الورقي

Tweets by EtecKsa

من خلال المقال يمكنك التعرف علي خطوات إصدار الرخصة المهنية، وقد قامت هيئة تقويم التعليم بتحديد بعض الأهداف الهامة لتلك الاختبارات حيث يقوم المعنيين بالأمر بالسعي لتحقيق تلك الأهداف والتي تتمثل في الآتي:

أداء الاختبارات يوضح قدرات الطلاب والمهارات التي يمتلكها.

اختبار قدرة الطالب على ضبط النفس والسيطرة على مختلف الانفعالات في المواقف الكثيرة التي قد يتعرّض لها.

يستطيع الطالب عبر اختبار القدرات أن يتعرّف على قدراته الخاصّة في التعامل مع جميع الفئات المختلفة.

يتمكن الطالب من تحديد المسار الجامعي الذي يناسب قدراته وميوله العلمية.

هذا الاختبار هو اختبار مبدئي يقيس قدرة الطال علي العمل في مختلف الوظائف.

طريقة الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرات العامة 1444

بعد التعرف علي موعد اختبار القدرات العامة الورقي قد قام المركز الوطني قياس بتوفير خدمة الاستعلام عن المواعيد المقررة للاختبار التي تم تخصيصها لجميع طلاب الثانوية العامة عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طريق اتباع الخطوات التالية: