جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، وجاء فى بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".
وشملت قائمة العقوبات أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.
وتنص العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل وزارة الخزانة على حظر الممتلكات والأصول الأخرى للأفراد والمنظمات الموجودة على الأراضى الأمريكية المدرجة فى قائمة العقوبات.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التى بدأتها فى أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا تشمل 13 شخصية و36 كيانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.