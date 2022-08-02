عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا تشمل 13 شخصية و36 كيانا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، وجاء فى بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".

وشملت قائمة العقوبات أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.

وتنص العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل وزارة الخزانة على حظر الممتلكات والأصول الأخرى للأفراد والمنظمات الموجودة على الأراضى الأمريكية المدرجة فى قائمة العقوبات.

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التى بدأتها فى أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضى.