الدوما الروسى: الإدارة الأمريكية تستفز الصين للدخول فى صراع معها

وقال ميتيليف، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية غير العقلانية تضغط على كعب أخيل، وتستفز الصين أول اقتصاد فى العالم للدخول فى صراع معها بإلقاء الحطب على نار حرب عالمية ثالثة، وأن الصينيين لن ينسوا ذلك.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى برفقة وفد من الكونجرس قد وصلت إلى مطار تايبيه -فى وقت سابق اليوم- فى زيارة إلى تايوان، لم يتم الإعلان عنها رسميا ضمن جولتها الآسيوية والتى قد تصعد حدة التوترات مع الصين.
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