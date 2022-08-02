وقال مجلس السيادة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن البرهان تسلم لدى لقائه بمكتبة اليوم، السفيرة الفرنسية لدى السودان السفيرة رجاء ربيعة، وبحضور وزير الخارجية المكلف على الصادق، رسالة شكر من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ردا على الرسالة التى بعث بها للرئيس ماكرون، هنأه فيها بالعيد الوطنى لبلاده.
وأشاد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه السفيرة الفرنسية، بمواقف باريس الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطى بالبلاد، معبرا عن شكره لاهتمام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وحرصه على دعم الفترة الانتقالية ودفع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وباريس إلى آفاق أرحب.
وبشأن سير عملية التحول الديمقراطى بالبلاد، أكد رئيس مجلس السيادة، حرصه على إكمال عملية التحول الديمقراطى بالبلاد، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وجدد "البرهان"، موقف القوات المسلحة بعدم رغبتها فى التمسك بالسلطة، مضيفا بأنهم ظلوا قرابة عشرة أشهر، فى انتظار توافق القوى السياسية، مشيرا إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا، بشأن نية المكون العسكرى اختيار رئيس للوزراء لا أساس له من الصحة، داعيا أصدقاء السودان إلى دعم جهود الآلية الثلاثية لتسريع وتيرة عملية الحوار الوطنى السودانى.
من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية لدى السودان، استمرار دعم بلادها لعملية التحول الديمقراطى بالبلاد، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وقالت إنها ستحمل مطالب السودان فى هذا الشأن إلى قيادة بلادها.
وقدمت السفيرة شكرها لرئيس مجلس السيادة، على رسالة التهنئة التى بعث بها للرئيس إيمانويل ماكرون، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى لفرنسا.
وأكدت حرص بلادها على تطوير مجالات التبادل العلمى والثقافى بين الخرطوم وباريس، وأن السفارة الفرنسية بالخرطوم اتخذت عدد من الخطوات العملية فى هذا الصدد، كما أكدت استمرار دعم باريس للقطاع الزراعى فى السودان، وأن هناك لقاءات مشتركة تجرى بين رجال الأعمال السودانيين والفرنسيين فى إطار الحوار الاستراتيجى بين البلدين فى جانبه الاقتصادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس السيادة السودانى يتسلم رسالة من الرئيس الفرنسى ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.