البيت الأبيض: لا تزال اختبارات كورونا للرئيس الأمريكى إيجابية

وبعد أن أشار سابقا إلى أن بايدن كان خاليا من الأعراض منذ أن أصيب بحالة "ارتداد" لكوفيد، قال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور: "لا يزال الرئيس يشعر بصحة جيدة، على الرغم من أنه يعانى قليلا من عودة السعال"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضاف أوكونور فى إفادته اليومية أن بايدن لا يزال "خاليا من الحمى ومعنوياته جيدة"، مشيرا إلى أن "درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين تظل طبيعية تماما، ورئتيه صافية".
يواصل بايدن، الذى يبلغ من العمر 79 عاما وهو أكبر شخص يتولى الرئاسة فى أمريكا، عزل نفسه بعد أن ثبتت إصابته مرة أخرى. تعافى بايدن الأسبوع الماضى من نوبة أولى من كوفيد، لكن بعد أربعة أيام من الاختبارات السلبية، سجل مرة أخرى نتيجة إيجابية يوم السبت.
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