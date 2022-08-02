وزارة الخزانة الأمريكية توسع عقوباتها ضد موسكو
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء عن توسيع عقوباتها ضد موسكو.
وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي: إن "قائمة العقوبات الجديدة تضم 13 فردا وحوالي 30 كيانا قانونيا ومن بين من شملتهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، ونائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف".
وفي وقت سابق، وسعت كندا العقوبات المفروضة على روسيا، لتشمل 43 فردا و17 كيانا قانونيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الخزانة الأمريكية توسع عقوباتها ضد موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.