وزارة الخزانة الأمريكية توسع عقوباتها ضد موسكو

وزارة الخزانة الأمريكية توسع عقوباتها ضد موسكوأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء عن توسيع عقوباتها ضد موسكو.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي: إن "قائمة العقوبات الجديدة تضم 13 فردا وحوالي 30 كيانا قانونيا ومن بين من شملتهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، ونائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف".

وفي وقت سابق، وسعت كندا العقوبات المفروضة على روسيا، لتشمل 43 فردا و17 كيانا قانونيا.