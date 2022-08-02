نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 60,000 بدون فوائد وبالتقسيط الميسر على 60 شهر في المقال التالي
أتاح البنك منتج آهل بدون فوائد تصل إلى 60 ألف ريال سعودي لجميع الأسر في المجتمع السعودي لدعمهم في تلك الظروف الحالية حيث وفرت التمويل الشخصي بدون رسوم بالتقسيط لفترة تصل إلى 60 شهر بعد توافق جميع الشروط حيث تطلب توفير دخل لا يتعدي مبلغ أربعة عشر ألف ريال وخمسمائة ريال سعودي مع توفير موافقة الكفيل من المواطنين السعوديين والمواطنات الراغبين في طلب قرض آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية.
شروط الحصول على تمويل شخصي لدى بنك التنمية الإجتماعية
بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية يوفر لجميع المواطنين وكذلك المواطنات تمويل الشخصي حتى 60 ألف ريال سعودي دون أي فوائد وبالتقسيط الميسر على فترة سداد تصل إلى 60 شهر وذلك من أجل مساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة ولكن هناك بعض الشروط التي وضعها بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية ومن بين تلك الشروط ما يلي
- 18000 ريال هو الحد الأدنى لقيمة تمويل منتج آهل من بنك التنمية الإجتماعية.
- 60,000 ريال هو الحد الأقصى لمبلغ قرض آهل.
- يستطيع أيضاً العملاء الذين مضى على إنهاء تمويليهم السابق عام طلب منتج آهل.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد و العاملين بالقطاع الخاص وكذلك ربة المنزل توفير كفيل.
- كما يشترط أن يكون إجمالى الدخل الشهري لطالب التمويل لا يتجاوز 14500 ريال.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يتجاوز 70 عام.
- يشترط كذلك أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.
مميزات التمويل الشخصي 60,000 لدى بنك التنمية الإجتماعية
صمم بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية التمويل الشخصي 60,000 ريال بمميزات عديدة تواكب احتياجات المواطنين وأيضاً المواطنات بالسعودية ومن بين تلك المزايا ما يلي
- يتميز تمويل آهل من بنك التنمية الإجتماعية بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالسعودية.
- كما يتميز قرض آهل أيضاً بأنه بدون فوائد.
- يتميز أيضاً تمويل آهل بأن العميل بالقطاع الحكومي لا يشترط لوجود كفيل.
- يستطيع العميل من الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
- متوفر أيضاً قرض آهل بفترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر.
- كما يتميز قرض آهل بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.
- يتم أيضاً إعفاء العميل في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله.
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