نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم والتدريب تعلن عن موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة ومواعيد الاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم بالإعلان عن المواعيد الرسمية لقيام الطلاب بالتسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي عبر حسابها الإلكتروني على التويتر، حيث حرصوا على الذكر مواعيد التسجيل لكلاً من الطلاب والطالبات بالإضافة إلى متابعة التسجيل المبكر، لذلك تعرف الآن على التفاصيل خلال الفقرات التالية.

موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة

حرصت هيئة تقويم التعليم والتدريب على التحدث عن المواعيد الرسمية التي سيقوم بها الطلاب بالعمل على التقديم على اختبارات القدرات العامة الورقية، وهذا لأنها من عناصر المفاضلة الهامة على أي وظائف وبالتأكيد على الوظائف التعليمية التي سينتهي التقديم عليها قريبًا، لذلك إليك الآن المواعيد الرسمية عبر الفقرة التالية.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقية

تم الإعلان عن موعد تسجيل اختبار القدرات العامة الورقية عبر الحساب الرسمي له على التويتر، وكان المواعيد كالآتي:

يبدأ التسجيل للطلاب من يوم الثامن من الشهر الجاري أم الطالبات سيبدأ التسجيل لهم من العاشر من شهر أغسطس.

كما ذكر في الإعلان أنه سيتم الانتهاء من التسجيل المبكر في يوم التاسع والعشرين من أكتوبر.

كما ستتم تأدية الاختبار في يوم السادس عشر من ديسمبر حتى الرابع والعشرين من ذات الشهر.

عناصر مفاضلة الوظائف

يندرج اختبار القدرات العامة ضمن عناصر المفاضلة على الوظائف، وجاء لفظ عناصر المفاضلة هذا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل هذه العناصر على القيام باختيار الموظف الأصح داخل الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها عبر مسار، لأنه إذا قام بكتابة رغبته ولديه فرق نقطة بينه وبين متقدم آخر، سيتم العمل على وضع الأشخاص في أماكنها الصحيحة حسب مجهودهم.

الوظائف التعليمية 1444

من الجدير بالذكر أننا في هذا الوقت حرصت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على القيام بالتعاون سويًا، وهذا من أجل العمل على شغل حوالي أكثر من 11 ألف وظيفة تعليمية وإدارية جديدة داخل المدارس الحديثة التي تحرص المملكة العربية السعودية على القيام بإنشائها مع بداية العام الدراسي الجديد للعام 1444، وهناك العديد من التخصصات الأساسية المطلوبة لذلك يجب عليك الآن أن تقوم بالتسجيل قبل أن يغلق باب التقديم.