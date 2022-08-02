خطوات اصدار بطاقة المعلم عبر تطبيق توكلنا في 3 دقائق فقط بكل سهولة

يعد تطبيق توكلنا من أفضل التطبيقات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت في الفترة الأخيرة الخدمة الإلكترونية لإصدار بطاقة المعلم لعام 2022 ، ويتم ذلك عبر اتباع بعض الخطوات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الإنترنت ، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود على مواطني المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات الأخرى المميزه والتى سنتعرف عليها بجانب خدمة المحفظة الرقمية وهى ايضا بالموقع الاليكترونى ، وهنا سوف نعرض لكم كيفية استخراج بطاقة المعلم بكل سهولة ويسر .

خدمة إصدار بطاقة المعلم



أعلن التطبيق على توفير هذه الخدمة لمواطنين المملكة العربية السعودية لعام 2022، ويمكنك إصدار بطاقة المعلم عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بتطبيق توكلنا من خلال الرابط التالي https://ta.sdaia.gov.sa/

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية لإصدار بطاقة المعلم.

ثم عليك اختيار خدمة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية الخاصة بالتوظيف .

بعد ذلك سوف يتوجب عليك إدخال كافة البيانات الخاصة بك داخل الموقع .

تأكد ان كل البيانات مدخله بشكل صحيح قبل التأكيد

بعد ذلك سوف تتمكن من الحصول على بطاقة المعلم.

كيفية التسجيل في موقع توكلنا

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التسجيل داخل موقع توكلنا، وخطوات التسجيل هي:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع توكلنا من خلال هذا الرابط .

بعد ذلك سوف يتوجب عليك تحميل التطبيق إلى هاتفك.

يجب أن يكون لديك حساب الكتروني صحيح خاص بالمنصه .

ثم قم بالضغط على زر تسجيل حساب جديد .

قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بك . وتأكد ان كل البيانات مدخله بشكل صحيح .

بعد ذلك سوف يعرض أمامك بعض الأسئلة يشترط الاجابة عليها .

عليك بتحديد محل الإقامة الخاص بك داخل الموقع .

في النهاية سوف تصلك رسالة نصية إلى الرقم المدون في البيانات بتفعيل طلبك .

خدمة عملاء تطبيق توكلنا

كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء فى اى وقت على مدار ال 24 ساعة بثلاث طرق وهم الاتى :

يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء تطبيق توكلنا من خلال ثلاث طرق رسمية وهي: