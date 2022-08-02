كيفية الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي 1444

الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي من أكثر الأسئلة التي يرغب في التعرف على إجابة لها الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وذلك ما سوف نذكره لكم بالتفصيل في السطور القليلة الآتية.

كيفية الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي

يمكن لكافة المستحقين للضمان الاجتماعي والراغبين في التعرف على كيفية الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي أن يقوموا بذلك بكل سهولة وبطريقة إلكترونية تماماً، وذلك من خلال عدد من الخطوات السهلة التي يمكن لأي شخص أن يقوم بها بكل سهولة، وفيما يلي عرض لهذه الخطوات بشئ من التفصيل:

أولا يجب أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي في السعودية على الإنترنت.

بعدها عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك وهذا من خلال كتابة اسم المستخدم قم كلمة المرور ومن ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

بعدها توجه إلى القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية في الصفحة الشخصية لحسابك على الموقع.

من القائمة الأساسية للخدمات اختر أيقونة الاستعلام عن البيانات الشخصية للمستفيد.

سوف يطلب منك بعدها كتابة الرقم المدني قم بإدخاله وتأكد من كونه صحيح.

بعد ذلك عليك إدخال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك وبعدها كتابة رمز التحقق ثم الضغط على أيقونة التالي.

اضغط على أيقونة عرض البيانات الشخصية ومن ثم سوف تتعرف على تحديث الحالة الخاصة بك من خلال بيانات المستفيد المسجلة بالضمان الاجتماعي ومن ثم التعرف على التحديثات اللازمة لحسابك.

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بحساب كل من هو مقيد بالضمان الاجتماعي، لهذا سوف نشرح لكم طريقة التحديث بسهولة في النقاط القليلة الآتية: