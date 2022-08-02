نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444 وشروط صرفها وطريقة الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444 تعد من أهم الأخبار والأكثر تداولا حيث يهتم كافة المعلمين والمعلمات بجميع أنحاء و مناطق المملكة المختلفة لمعرفة قيمة العلاوة والمواعيد التي سيتم طرح العلاوة فيها لجميع المستحقين في كافة الإدارات التعليمية وتكون العلاوة ناتج لكل مجهود العام الدراسي وتمنح مرة واحده في العام لذا يحرص المعلمين في المملكة على الاستفسار عنها بشكل مستمر من خلال هذا التقرير نتعرف على قيمة العلاوة السنوية وشروط صرف العلاوة وطريقة الاستعلام عنها.

موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444

قد اجريت تعديلات كثيرة من قبل وزارة الخدمة المدنية على مواعيد صرف العلاوة السنوية لجميع الوظائف حيث يتم صرف العلاوة السنوية لعام 1444 للوظائف التعليمية مع راتب شهر يناير والذي يتم صرفه في يوم السابع والعشرين من شهر يناير وتصرف العلاوة حسب سلم رواتب نظام العلاوات السنوية غير منحة الدرجة التالية بشكل مباشر للدرجه التي يشغلها بالمرتبة وذلك وفقا لليوم الأول من كل سنة مالية.

شروط صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1444

يوجد عدد من الشروط التي يجب استقاؤها لكي يتم صرف العلاوات السنوية لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة وجاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون المعلم قد حضر جميع فترات التدريب خلال مدة الخدمة كاملة. يشترط أن يكون قد مر عشر سنوات على تواجد المعلم أو المعلمة بالوظيفة. ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فان صرفها يتم لمن أنهى خدمته على أكمل نحو.

ما هي قيمة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات

حددت وزارة التعليم في السعودية قيمه العلاوة السنوية التي يحصل عليها المعلم أو المعلمة عبر السلم رواتب جميع الوظائف التعليمية في مختلف أنحاء المملكة وهي:

المستوى الأول الدرجة/ الرتبة مساعد معلم/ معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير 1 5,200 7,570 9,950 12,650 2 5,500 8,070 10,490 13,250 3 5,800 8,570 11,030 13,850 4 6,100 9,070 11,570 14,450 5 6,400 9,575 12,110 15,050 6 6,700 10,070 12,650 15,650 العلاوة السنوية 300 500 540 600 المستوى الثاني الدرجة/ الرتبة مساعد معلم/ معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير 1 7,000 10,570 13,190 13,250 2 7,320 11,090 13,750 16,870 3 7,640 11,610 14,310 17,490 4 7,960 12,130 14,870 18,110 5 8,280 12,650 15,430 18,730 6 8,600 13,170 15,990 19,350 العلاوة السنوية 320 520 560 620 المستوى الثالث الدرجة/ الرتبة مساعد معلم/ معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير 1 8,920 13,690 16,550 19,970 2 9,260 14,230 17,130 20,610 3 9,600 14,770 17,710 21,250 4 9,940 15,310 18,290 21,890 5 10,280 15,850 18,870 22,530 6 10,620 16,390 19,450 23,170 العلاوة السنوية 340 540 580 640 المستوى الرابع الدرجة/ الرتبة مساعد معلم/ معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير 1 10,960 16,930 20,030 – 2 11,320 17,470 20,610 – 3 11,680 18,010 21,190 – 4 12,040 18,550 21,770 – 5 12,400 19,090 – – 6 12,760 19,630 – – العلاوة السنوية 360 540 580 – المستوى الخامس الدرجة/ الرتبة مساعد معلم/ معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير 1 13,120 20,170 – – 2 13,500 20,710 – – 3 13,880 21,250 – – 4 14,260 – – – 5 14,640 – – – 6 15,020 – – – العلاوة السنوية 380 540 – – المستوى السادس الدرجة/ الرتبة مساعد معلم/ معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير 1 15,400 – – – 2 15,800 – – – 3 16,200 – – – 4 16,600 – – – 5 17,000 – – – 6 17,400 – – – العلاوة السنوية 400 – – –

أتاحت الحكومة السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن قيمة العلاوة السنوية التي طرحتها الدولة بحسابات الموظفين العاملين بها باتباع الخطوات التالية للاستعلام عن العلاوة السنوية.