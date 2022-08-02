نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444 وشروط صرفها وطريقة الاستعلام عنها في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444 تعد من أهم الأخبار والأكثر تداولا حيث يهتم كافة المعلمين والمعلمات بجميع أنحاء و مناطق المملكة المختلفة لمعرفة قيمة العلاوة والمواعيد التي سيتم طرح العلاوة فيها لجميع المستحقين في كافة الإدارات التعليمية وتكون العلاوة ناتج لكل مجهود العام الدراسي وتمنح مرة واحده في العام لذا يحرص المعلمين في المملكة على الاستفسار عنها بشكل مستمر من خلال هذا التقرير نتعرف على قيمة العلاوة السنوية وشروط صرف العلاوة وطريقة الاستعلام عنها.
موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444
قد اجريت تعديلات كثيرة من قبل وزارة الخدمة المدنية على مواعيد صرف العلاوة السنوية لجميع الوظائف حيث يتم صرف العلاوة السنوية لعام 1444 للوظائف التعليمية مع راتب شهر يناير والذي يتم صرفه في يوم السابع والعشرين من شهر يناير وتصرف العلاوة حسب سلم رواتب نظام العلاوات السنوية غير منحة الدرجة التالية بشكل مباشر للدرجه التي يشغلها بالمرتبة وذلك وفقا لليوم الأول من كل سنة مالية.
شروط صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1444
يوجد عدد من الشروط التي يجب استقاؤها لكي يتم صرف العلاوات السنوية لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة وجاءت على النحو التالي:
- يجب أن يكون المعلم قد حضر جميع فترات التدريب خلال مدة الخدمة كاملة.
- يشترط أن يكون قد مر عشر سنوات على تواجد المعلم أو المعلمة بالوظيفة.
- ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فان صرفها يتم لمن أنهى خدمته على أكمل نحو.
ما هي قيمة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات
حددت وزارة التعليم في السعودية قيمه العلاوة السنوية التي يحصل عليها المعلم أو المعلمة عبر السلم رواتب جميع الوظائف التعليمية في مختلف أنحاء المملكة وهي:
|المستوى الأول
|الدرجة/ الرتبة
|مساعد معلم/ معلم
|معلم ممارس
|معلم متقدم
|معلم خبير
|1
|5,200
|7,570
|9,950
|12,650
|2
|5,500
|8,070
|10,490
|13,250
|3
|5,800
|8,570
|11,030
|13,850
|4
|6,100
|9,070
|11,570
|14,450
|5
|6,400
|9,575
|12,110
|15,050
|6
|6,700
|10,070
|12,650
|15,650
|العلاوة السنوية
|300
|500
|540
|600
|المستوى الثاني
|الدرجة/ الرتبة
|مساعد معلم/ معلم
|معلم ممارس
|معلم متقدم
|معلم خبير
|1
|7,000
|10,570
|13,190
|13,250
|2
|7,320
|11,090
|13,750
|16,870
|3
|7,640
|11,610
|14,310
|17,490
|4
|7,960
|12,130
|14,870
|18,110
|5
|8,280
|12,650
|15,430
|18,730
|6
|8,600
|13,170
|15,990
|19,350
|العلاوة السنوية
|320
|520
|560
|620
|المستوى الثالث
|الدرجة/ الرتبة
|مساعد معلم/ معلم
|معلم ممارس
|معلم متقدم
|معلم خبير
|1
|8,920
|13,690
|16,550
|19,970
|2
|9,260
|14,230
|17,130
|20,610
|3
|9,600
|14,770
|17,710
|21,250
|4
|9,940
|15,310
|18,290
|21,890
|5
|10,280
|15,850
|18,870
|22,530
|6
|10,620
|16,390
|19,450
|23,170
|العلاوة السنوية
|340
|540
|580
|640
|المستوى الرابع
|الدرجة/ الرتبة
|مساعد معلم/ معلم
|معلم ممارس
|معلم متقدم
|معلم خبير
|1
|10,960
|16,930
|20,030
|–
|2
|11,320
|17,470
|20,610
|–
|3
|11,680
|18,010
|21,190
|–
|4
|12,040
|18,550
|21,770
|–
|5
|12,400
|19,090
|–
|–
|6
|12,760
|19,630
|–
|–
|العلاوة السنوية
|360
|540
|580
|–
|المستوى الخامس
|الدرجة/ الرتبة
|مساعد معلم/ معلم
|معلم ممارس
|معلم متقدم
|معلم خبير
|1
|13,120
|20,170
|–
|–
|2
|13,500
|20,710
|–
|–
|3
|13,880
|21,250
|–
|–
|4
|14,260
|–
|–
|–
|5
|14,640
|–
|–
|–
|6
|15,020
|–
|–
|–
|العلاوة السنوية
|380
|540
|–
|–
|المستوى السادس
|الدرجة/ الرتبة
|مساعد معلم/ معلم
|معلم ممارس
|معلم متقدم
|معلم خبير
|1
|15,400
|–
|–
|–
|2
|15,800
|–
|–
|–
|3
|16,200
|–
|–
|–
|4
|16,600
|–
|–
|–
|5
|17,000
|–
|–
|–
|6
|17,400
|–
|–
|–
|العلاوة السنوية
|400
|–
|–
|–
أتاحت الحكومة السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن قيمة العلاوة السنوية التي طرحتها الدولة بحسابات الموظفين العاملين بها باتباع الخطوات التالية للاستعلام عن العلاوة السنوية.
- يجب الدخول إلى موقع خدمات الحكومة الإلكترونية التي وفرته المملكة السعودية أو نظام فارس الالكتروني.
- ثم الانتقال إلى الخدمة الذاتية.
- يجب تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال البيانات الخاصة بالموظف.
- وبعد الضغط على “الرواتب والبدلات”.
- ثم النقر على أيقونة “تعريف الراتب”.
- وفي النهاية يجب أن يتم الضغط على “كشف العلاوة السنوية للعام الجاري”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444 وشروط صرفها وطريقة الاستعلام عنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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