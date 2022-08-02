“هنــأ” رابط منظومة قروض الشباب 2022 .. تفاصيل التسجيل في مبادرة القروض السكنية في ليبيا

رابط منظومة قروض الشباب 2022.. رابط التسجيل في مبادرة القروض السكنية في ليبيا، شهدت الأيام الأخيرة اعلان رسمي جاء من جانب رئيس الحكومة في ليبيا، وهو القرار الذي جاء يتضمن اطلاق مبادرة منظومة القروض السكنية، والتي تم طرحها للمواطنين في ليبيا كواحد من أشكال الدعم الذي يتيح الأشخاص الحصول على دعم سكني مناسب لناس على مجموعة من الضوابط والشروط التي صرحت بها الحكومة رسميا، وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المواطنين في التسجيل للحصول على الدعم المقدم هذه الأيام من خلال موقع حكومتنا، وسوف نرصد من خلال هذه السطور رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022 عبر موقع حكومتنا.

اطلاق مبادرة منظومة القروض السكنية 2022

وقد اطلق بحب رسمي رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة، دعم منظومة القروض السكنية، من خلال دعم يقدر بحوالي مليار و500 مليون دينار ليبي، والذي يتم تقديمه للشباب على هيئة قروض سكنية من خلال المصرف العقاري. وشدد الدبيبه على ضرورة مواجهة نفور الشباب من الزواج و توفير فرص عمل له، حيث تم تفعيل رابط التسجيل في المبادرة بناء على الشروط المطلوبة، حيث يتم دراسة كافة الطلبات لتحديد استحقاق الدعم من قبل المتقدمين، وقد خاض اطلاق هذه المبادرة في اطار الاستفادة القصوى حيث يمكن ان يستفيد أكبر عدد ممكن من الشباب من هذه المبادرات، وذلك في اطار الظروف التي تمر بها البلاد.

رابط وخطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022

ويمكن ان يتم التسجيل بكل سهولة في منظومة القروض السكنية والحصول على الدعم المقدم لجميع المواطنين بناء على الضوابط المعلنة، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.