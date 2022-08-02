الصين: مخالفة الولايات المتحدة تعهداتها بشأن قضية تايوان «مخجل»

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الصينى وانج، إن مخالفة الولايات المتحدة تعهداتها بشأن قضية تايوان "مخجل ويضر بمصداقية أمريكا الوطنية، وأن موقف الصين بشأن قضية تايوان ثابت ولن يتغير".





وشدد وانج فى تصريح صحفى على أن مبدأ صين واحدة هو إجماع المجتمع الدولى والأساس السياسى للتبادلات الصينية مع الدول الأخرى ومركز المصالح الجوهرية للصين والخط الأحمر والخط الأساسى الذى لا يمكن تجاوزه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأشار وزير الخارجية الصينى إلى أن البعض فى الولايات المتحدة يتحدون باستمرار سيادة الصين بشأن قضية تايوان ويحاولون تقليص سياسة صين واحدة، بل ويثيرون عمدا الاضطرابات فى مضيق تايوان، مؤكدا أن الشعب الصينى لن يقبل بذلك أبدا، كما أن المجتمع الدولى يحتقر مثل هذا الاستفزاز الذى لا أساس له.

وأضاف "وانج" أن قادة جميع الدول أوضحوا أنهم يلتزمون بشدة بسياسة صين واحدة، ويعتقدون أن تايوان جزءً لا يتجزأ من أراضى الصين، ويعارضون التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية للصين بشأن قضية تايوان، وقال: "إن هذا يظهر مرة أخرى أن مبدأ صين واحدة هو ما يريده المجتمع الدولى والالتزام بالمبدأ اتجاه عام يجب اتباعه".

وحذر من أن بعض السياسيين الأمريكيين لا يهتمون إلا بمصالحهم الذاتية ويلعبون بشكل صارخ بالنار فى قضية تايوان، ويجعلون أنفسهم أعداء للشعب الصينى ولن ينتهى بهم الأمر بالتأكيد فى مكان جيد.

ولفت الى أن الأفعال التى تمارسها واشنطن قد تم الكشف عنها للعالم وجعلت الناس فى جميع الدول يرون بشكل أوضح أن الولايات المتحدة هى "أكبر مدمر للسلام اليوم".