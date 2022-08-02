عاجل.. العقود الآجلة للنفط ترتفع إلى 102.20 دولار للبرميل

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه التغيرات على وقع الأحداث المتصاعدة عقب زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان، التى تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وأن هذه الزيارة تقوض وحدة وسلامة أراضيها.

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