عاجل.. توقف عدد من المواقع الإلكترونية لحكومة تايوان عن العمل

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقف عدد من المواقع الحكومية التايوانية على الانترنت عن العمل اليوم بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان.





وتعرض الموقع الإلكترونى للمكتب الرئاسى لتايوان، فى وقت سابق اليوم، لهجوم إلكترونى عبر البحار. وفى وقت سابق، عزز مطار تاويوان الدولى فى تايوان إجراءاته الأمنية اليوم الثلاثاء بعد تلقيه تهديدا بوجود قنبلة، قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى. ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عن مكتب شرطة الطيران القول إنه "كلف فريقا خاصا بتشديد أمن المطار وضمان سلامة الطيران، فى أعقاب تهديد بوضع ثلاث عبوات ناسفة فى المطار". وتلقت شركة مطار تاويوان، التى تدير المطار، صباح اليوم خبر التهديد لكن حتى الآن لم يتم العثور على أى شيء مريب فى المبنى، حسبما ذكرت الشرطة التايوانية.

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