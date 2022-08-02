مرسوم بحل البرلمان الكويتي

مرسوم بحل البرلمان الكويتيأصدر أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، مرسوماً أميرياً يقضي بحل مجلس الأمة "البرلمان الكويتي".

وأكدت وكالة الانباء الكويتية صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتى.

ويوم أمس، أعلنت الكويت، صدور مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 12 وزيرا.

واستقبل ولي عهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، اليوم، الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وتعتبر الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.

وتخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.