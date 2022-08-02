توقيف طبيب عرض حياة فتاة في مستشفى الزرقاء الحكومي للخطر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- قالت معلومات ان مدعي عام الزرقاء قرر توقيف الطبيب المسؤول عن اجراء عملية لفتاة في مستشفى الزرقاء الحكومي وعرض حياتها للخطر .
وبينت المعلومات : انه تم توقيف الطبيب 15 يوما على ذمة التحقيق .
وقال مصدر : ان الطبيب الموقوف بحسب الدلائل الاولية قام باستئصال كلية سلمية من جسم فتاة تعاني من ضمور في الكلية وابقى الكلية التالفة مكانها .
وكانت وزارة الصحة اعلنت امس عن تشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى ، في ما طالب شقيق الفتاة بتوفير كلية لشقيقته التي ترقد حاليا في قسم العناية الحثيثة .
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