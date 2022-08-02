نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر توقيف طبيب عرض حياة فتاة في مستشفى الزرقاء الحكومي للخطر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- قالت معلومات ان مدعي عام الزرقاء قرر توقيف الطبيب المسؤول عن اجراء عملية لفتاة في مستشفى الزرقاء الحكومي وعرض حياتها للخطر .

وبينت المعلومات : انه تم توقيف الطبيب 15 يوما على ذمة التحقيق .



وقال مصدر : ان الطبيب الموقوف بحسب الدلائل الاولية قام باستئصال كلية سلمية من جسم فتاة تعاني من ضمور في الكلية وابقى الكلية التالفة مكانها .



وكانت وزارة الصحة اعلنت امس عن تشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى ، في ما طالب شقيق الفتاة بتوفير كلية لشقيقته التي ترقد حاليا في قسم العناية الحثيثة .

