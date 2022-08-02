وزارة الدفاع التايوانية تحث مواطنيها على البقاء متيقظين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 07:25 مساءً - حضت وزارة الدفاع التايوانية مواطنيها على البقاء متيقظين، وقالت وزارة الدفاع التايوانية للمواطنين: لا تصدقوا الشائعات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

من جانبها قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.