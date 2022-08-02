الطيران الروسى يؤكد عدم تحليقه فى المجال الجوى التايوانى

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، إن "الخطوط الجوية الروسية لا تطير فى المجال الجوى بالقرب من تايوان".
جدير بالذكر أنه وصلت إلى مطار تايبيه، فى وقت سابق اليوم، رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى برفقة وفد من الكونجرس فى زيارة إلى تايوان، لم يتم الإعلان عنها رسميا ضمن جولتها الآسيوية والتى قد تصعد حدة التوترات مع الصين.
وكانت الصين حذرت من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان ستكون لها عواقب وخيمة، وأن بكين ستتخذ "إجراءات حازمة وقوية" فى حال زارت بيلوسى تايوان.
وحتى الآن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكى كلا من سنغافورة وماليزيا فى إطار جولتها الآسيوية التى تشمل أيضا كوريا الجنوبية واليابان.
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