العالم اليوم - وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية

انتم الان تتابعون خبر وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 07:18 مساءً - وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول على البحر الأسود، مساء الثلاثاء. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن يفتّش السفينة "رازوني" التي انطلقت من أوديسا في جنوب أوكرانيا وترفع علم سيراليون، مسؤولون روس وأوكرانيون الأربعاء قبل تسليم شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمال لبنان، كما أوضحت وزارة الدفاع التركية.

وكانت الباخرة المحملة بالحبوب الأوكرانية قد تحركت من ميناء أوديسا، يوم الإثنين، لتكون هي الشحنة الأولى من الحبوب التي يتم تصديرها بعد اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا يسمح للثانية باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود، والذي تعطل مع اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.

كما يسمح الاتفاق لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.

تنص الاتفاقية على أن روسيا وأوكرانيا ستقدمان "أقصى الضمانات" للسفن التي تخوض الرحلة عبر البحر الأسود إلى موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني الأوكرانية.