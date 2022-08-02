نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يرحب بإعلان مقتل أيمن الظواهري في أفغانستان على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة الأميركية قتل زعيم "تنظيم القاعدة الإرهابي" أيمن الظواهري في أفغانستان.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن "مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي يمثل رسالةً صارمة أن لا مكان آمن للإرهاب والإرهابيين".
وأكّدت الوزارة أن الإرهاب عدوٌ مشترك، وأن الأردن مستمر في العمل مع شركائه في مكافحة الإرهاب، والتصدي لتنظيماته الظلامية التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار.
وشدّدت الوزارة على أهمية استمرار تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يرحب بإعلان مقتل أيمن الظواهري في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.