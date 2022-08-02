أول تعليق من الصين على زيارة بيلوسي لتايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان: في 2 أغسطس ، في تجاهل لمعارضة الصين القوية ، زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي منطقة تايوان الصينية.

وأضاف البيان أن هذا الأمر ينتهك بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها، إنه يقوض بشكل خطير السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ، ويرسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوات الانفصالية من أجل "استقلال تايوان".

وتعارض الصين هذا بشدة وتدينه ، وقد قامت بخطوة جادة واحتجاجًا قويًا على الولايات المتحدة.

ولا يوجد سوى صين واحدة في العالم ، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها.

وقد أقر بذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لعام 1971.

وأشار البيان أن الصين لا تقبل ذلك على الإطلاق ، والشعب الصيني يرفض ذلك رفضا قاطعا.