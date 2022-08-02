نانسي بيلوسي تصل تايوان رغم تحذيرات الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:28 مساءً - ذكرت وسائل إعلام تايوانية أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وصلت اليوم الثلاثاء إلى جزيرة تايوان، رغم التحذيرات الصينية من هذه الزيارة.

وأكدت وسائل الإعلام أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه". من جهتها أعلنت هيئة البث اليابانية أن "8 مقاتلات أميركية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرق تايوان".

وسارعت الصين إلى إعلان إغلاق المجال الجوي للطائرات المدنية في مضيق تايوان" مهددةً بأن "الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها.

فيما قالت وسائل إعلام صينية أن "مقاتلات سوخوي 35 صينية عبرت مضيق تايوان".

كانت روسيا قد أكدت تضامنها مع الصين على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المحتملة لتايوان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات، أوردتها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء: "أي شيء يتعلق بهذه الجولة، والزيارة المحتملة لتايوان، يحمل بطبيعة الحال سمة استفزازية للغاية".

وأضاف: "نود أن نؤكد مرة أخرى تضامننا المطلق مع الصين في هذا الشأن".