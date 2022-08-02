عاجل.. بيلوسى: سنناقش مع تايوان تأكيد الدعم الأمريكى وتعزيز المصالح

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تركيز المناقشات مع القيادة التايوانية على إعادة تأكيد دعم واشنطن لتايوان وتعزيز المصالح المشتركة.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أكدت بيلوسى، أن زيارة تايوان لا تتناقض مع سياسة الولايات المتحدة. وهبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكية فى تايوان، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تحذيرات الصين، التى تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها. وقبيل وصول بيلوسى إلى مطار تايبيه، أعلن التلفزيون الصينى، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الصينى من طراز "سو-35" تتجه إلى مضيق تايوان. وعلى الجانب الآخر، كشفت تقارير عن خروج 8 مقاتلات أمريكية من قاعدة فى اليابان، لمرافقة طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى قبيل هبوطها فى تايوان.

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