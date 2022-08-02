الأمين العام لمجلس السيادة يعود للسودان بعد زيارة رسمية لجوبا

جدة - نرمين السيد - عاد الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالى الفريق الركن محمد الغالى على يوسف والوفد المرافق له للبلاد اليوم الثلاثاء، بعد زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان، استغرقت يومين سلّم خلالها رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لشقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل ترقية وتعزيز التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا.





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