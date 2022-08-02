ارتفاع ديون الأسر الأمريكية لمستوى قياسى تجاوز 16 تريليون دولار

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أظهر تقرير من مجلس الاحتياطى الفيدرالى، اليوم الثلاثاء، ازدياد الاقتراض من قبل المستهلكين للتعامل مع التضخم المتسارع فى الولايات المتحدة، مما عزز من الارتفاع فى مستوى الديون.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت الديون العقارية إلى 11.39 تريليون دولار فى نهاية يونيو.
وبدأ الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة فى شهر مارس، مع تخارجه من السياسات النقدية التيسيرية التى ظلت سارية خلال أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا لحماية اقتصاد البلاد، والذى عانى بشدة جراء إغلاقات وإجراءات حماية أخرى.
وقال التقرير الصادر من فرع مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، إن إجمالى ديون الأسر الأمريكية الآن مرتفع بأكثر من تريليونى دولار عما كان عليه فى الربع الرابع من 2019، قبيل بدء الجائحة.
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