هبطت طائراتها فى الظلام.. لحظة وصول نانسى بيلوسى إلى تايوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووصلت بيلوسى على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى مطار سونغشان فى تايبيه، حيث استقبلها وزير الخارجية التايوانى جوزف وو.

وفى أول تصريح لها من تايوان، تعهّد بيلوسى بدعم واشنطن لـتايبيه، قائلة: "مباحثاتنا مع المسؤولين فى تايوان ستشمل الدعم الأمريكى لهم".

واكدت أن زيارتها إلى تايوان: "لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة"، مضيفة: "دعمنا لشعب تايوان أكبر من أى وقت مضى".