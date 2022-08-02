عاجل.. روسيا تتضامن مع الصين وتعتبر زيارة بيلوسى لتايوان استفزازا صرفا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت القناة، أعلنت روسيا تضامنها المطلق مع الصين.

وهبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، فى مطار تايبيه بجزيرة تايوان، وذلك على الرغم من تحذيرات الصين، التى تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وأن هذه الزيارة تقوض وحدتها.

وأكدت الخارجية الصينية أن الصين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية فى تايوان، معربة إدانتها للسياسة الأمريكية المتعمدة لمبدأ الصين واحدة.