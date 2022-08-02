جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أعلنت القيادة العسكرية الصينية الشرقية، سنجرى تدريبا جويا مشتركا فى البحر والجو شمال وجنوب غرب وجنوب شرق جزيرة تايوان. وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن جيش التحرير الشعبى الصينى فى حالة تأهب قصوى وسيطلق عمليات عسكرية لمواجهة زيارة بيلوسى إلى تايوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الصين تعلن تنفيذ مناورات بالذخيرة الحية فى 6 مناطق حول تايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.