جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية الصينية أن الصين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية فى تايوان، معربة إدانتها للسياسة الأمريكية المتعمدة لمبدأ الصين واحدة. وهبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، فى مطار تايبيه بجزيرة تايوان، وذلك على الرغم من تحذيرات الصين، التى تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وأن هذه الزيارة تقوض وحدتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الخارجية الصينية: الولايات المتحدة أكبر تهديد للسلام فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.