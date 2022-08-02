عاجل.. مجلس الشعب الصينى: أمريكا شجعت تايوان ودعمت قواتها الانفصالية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مجلس الشعب الصينى، أن زيارة بيلوسى أرسلت إشارة خاطئة بشكل خطير لقوى "استقلال تايوان" الانفصالية. وأشار مجلس الشعب الصينى، إلى أن زيارة بيلوسى قوضت بشكل خطير سيادة الصين ووحدة أراضيها وأثرت بشكل خطير على الأساس السياسى للعلاقات الصينية الأمريكية.

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