العالم اليوم - ديون الأسر الأميركية عند مستوى قياسي يتجاوز 16 تريليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:21 مساءً - ارتفعت ديون الأسر الأميركية إلى مستوى قياسي بلغ 16.15 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بقفزة قدرها 207 مليار دولار في القروض العقارية.

وأظهر تقرير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، ازدياد الاقتراض من قبل المستهلكين للتعامل مع التضخم المتسارع في الولايات المتحدة، مما عزز من الارتفاع في مستوى الديون.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت الديون العقارية إلى 11.39 تريليون دولار في نهاية يونيو.

وبدأ الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة في شهر مارس، مع تخارجه من السياسات النقدية التيسيرية التي ظلت سارية خلال أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا لحماية اقتصاد البلاد، والذي عانى بشدة جراء إغلاقات وإجراءات حماية أخرى.

وقال التقرير الصادر من فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن إجمالي ديون الأسر الأميركية الآن مرتفع بأكثر من تريليوني دولار عما كان عليه في الربع الرابع من 2019، قبيل بدء الجائحة.