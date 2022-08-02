العالم اليوم - بمرسوم أميري.. حل مجلس الأمة الكويتي

انتم الان تتابعون خبر بمرسوم أميري.. حل مجلس الأمة الكويتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:21 مساءً - أعلنت الكويت، يوم الثلاثاء، حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر، فيما أدت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد، اليمين الدستورية أمام ولي العهد.

وجاء في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، في وقت سابق، إن هناك توجه لحل مجلس الأمة، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلنت الكويت، الاثنين، عن تشكيلة حكومتها الجديدة برأسة الشيخ أحمد نواف الصباح.

وفي 24 يوليو، تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة، الشيخ صباح الخالد، الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.